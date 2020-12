Serie B – Pareggio tra Salernitana e Frosinone, bene invece il Pordenone

Ore 19:00

Entella-Pordenone 0-1 Diaw (P) rig. 6′

Ore 21:00

Frosinone-Salernitana 0-0

Entella-Pordenone. La sfida si sblocca al 6′ col calcio di rigore trasformato da Diaw che insacca con precisione a fil di palo, al 23′ Diaw cerca la doppietta dal limite dell’area ma il suo tentativo termina di poco a lato. Nel finale di tempo sugli sviluppi di un piazzato la sfera arriva a Chiosa che di testa impegna seriamente Perisan chiudendo i primi 45 minuti sull’1-0 per il Pordenone. Nel secondo tempo Ciurria controlla e lascia partire una rasoiata dai 20 metri ma la sfera si infrange contro il palo, all’80’ Magnino entra in area e calcia id potenza ma Russo in volo respinge. Nel finale non arriva il pareggio biancazzurro così al triplice fischio gli ospiti conquistano i 3 punti.

Frosinone-Salernitana. La prima occasione arriva al 13′ col mancino di Rohden a lato di un soffio sugli sviluppi di un piazzato, al 20′ sugli sviluppi di un corner Giannetti cerca il goal di tacco ma Bardi blocca in due tempi. Nel finale di tempo Beghetto pesca Rohden solo davanti al portiere ma il calciatore svedese manca l’impatto con la sfera così al duplice fischio si va a riposo sullo 0-0. Nella ripresa ancora Rohden scatenato con un destro a botta sicura che però si infrange contro la traversa, al 75′ Parzyszek calcia col mancino dall’interno dell’area ma Bardi in volo respinge. Nel finale la sfida non si sblocca così al triplice fischio il punteggio resta inchiodato sullo 0-0.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre scese in campo

Empoli 25-Salernitana 25-Frosinone 24-SPAL 22-Lecce 21-Venezia 21-Cittadella 20*-Monza 20-Chievo 18*-Pordenone 17-Reggiana 14*-Brescia 14-Pisa 14-Vicenza 12*-Cosenza 12-Reggina 10-Cremonese 9-Pescara 8-Ascoli 6-Entella 5

*Una gara da recuperare

A cura di Emilio Quintieri