Piccolo: “Cosa ci può stare e cosa no, si continua a parlare di Inter-Napoli”

Inter/Napoli continua a far parlare. Soprattutto dopo le dichiarazioni post gara. Le parole di Fabrizio Piccolo, seguendo i social, a radio Marte:

“E’ una di quelle partite che scatenano i tifosi, ancora adesso continuano a commentare, essendo un big match, ed essendoci stati degli episodi importanti.

Cruciani, dice Gattuso ha ragione da vendere, un “vaffa” ci può stare.

Massa è uno dei più suscettibili tra gli arbitri, pensa più alla personalità che ai falli in campo, c’è l’aggravante della fascia, quindi il giudice sportivo gli darà due giornate.

Piccolo riporta le parole di Capuano di radio24: “Gattuso non andava applaudito, perchè secondo lui istiga a mandare a quel paese gli arbitri.

Gattuso ha chiarito, in conferenza stampa, che non si può mandare a quel paese, ma avendo pathos durante la partita si può arrivare a dire alcune cose che al 99% dei casi si lasciano passare.

Rocchi dice che in certi casi ci si può girare dall’altra parte, in quanto c’è agonismo durante la gara.”

A cura di Antonio Pisciotta