Piacentini: “Esperienza al capolinea tra Inzaghi e la Lazio. Il Napoli è in forma, l’uomo più pericoloso è Lozano…”

Alessandro Piacentini, giornalista laziale del portale Le Bombe Di Vlad, interviene telefonicamente su Club Napoli All News in onda su Teleclubitalia: “La partita è importante, e l’atmosfera è pesante a causa del mancato rinnovo di Inzaghi: dopo Ericsson, Petkovic e Rossi, si sta vivendo una nuova telenovela con Inzaghi. La Lazio attualmente sta soffrendo la doppia competizione stagionale, anche a causa della positività di alcuni del covid: è evidente come alcune partite di campionato hanno avuto una cattiva prestazione. Probabilmente avrebbero potuto e dovuto migliorare la rosa durante il periodo di calciomercato: Kumbulla, per esempio, sarebbe servito come il pane per ringiovanire la difesa. Va’, comunque, presa una decisione importante sull’allenatore, perché è vero che non sta dando prova di lucidità, forse frutto anche di situazioni extra campo come i tamponi di Avellino, ma sembra che l’esperienza tra Inzaghi e la Lazio sia arrivata al capolinea.

Factory della Comunicazione

Per arrivare fra le prime quattro, la Lazio deve cambiare marcia: c’è un completo livellamento verso l’alto di tutte le squadre di serie A, è tutto molto concentrato verso le prime posizioni di classifica.

Vedendo la partita dell’altra sera, il Napoli è in forma, Gattuso è bravo a riportare tensione e concentrazione agonistica nonostante le infelicità arbitrali: Lozano è l’uomo più pericoloso, sta dando rendimento e profondità della rosa che l’anno scorso mancava alla squadra“.