Osimhen attende Mertens, ma non vede l’ora che passi il 2020

In questo periodo in Belgio c’è un po’ di folla, soprattutto di calciatori che devono riprendere dagli infortuni, come nel caso di Mertens e Osimhen. Per il calciatore fiammingo, problemi all’osso del piede, ma nulla di serio, però dovrà recuperare dalle fatiche in Belgio. Per il bomber nigeriano invece, attendendo Dries, continua la fase di riabilitazione, problemi sempre alla spalla che non gli danno tregua. Lui si augurava di tornare in campo contro il Torino, questo è improbabile, al massimo in panchina. Anche per l’ex Lille, il 2020 calcistico sta per terminare, ma non vede l’ora che il 2021 gli regali tante soddisfazioni in campo e in salute.

Fonte: Corriere dello Sport