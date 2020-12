Napoli – La classifica parla chiaro: Gli azzurri non sanno pareggiare

La classifica del Napoli parla chiaro. 23 punti in 12 giornate, con un punto di penalizzazione e una partita persa a tavolino contro la Juventus. In mezzo 8 vittorie, tre sconfitte (sul campo) e nessun pareggio. I 3 ko, però, sono arrivati tutti nei confronti diretti per la volata scudetto. Prima contro il Sassuolo, che a Napoli era arrivato incerottato eppure De Zerbi è riuscito a fare scacco matto a Gattuso. Poi la sconfitta contro il Milan – sempre a Fuorigrotta – maturata all’interno di 90′ nei quali il Napoli ha pagato un atteggiamento tattico forse un po’ troppo azzardato unito ai colpi da campione di Ibrahimovic. In fine la sconfitta di mercoledì sera a San Siro, quando però gli azzurri sono stati condannati da un calcio di rigore di Lukaku e dall’espulsione per proteste di Insigne. Ai punti, però, il Napoli ha fatto vedere molto più dell’Inter e non avrebbe meritato di perdere. Fonte: Il Mattino