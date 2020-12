Novellino: “Gattuso ha rivoluzionato lo spogliatoio. Non era facile”

Ancora più chiara la posizione di Walter Novellino. «Non so cosa si possa dire a questo Napoli. Stanno giocando bene e hanno tutto per vincere. Contro l’Inter hanno fallito tante buone occasioni gol e le sconfitte vanno viste anche per come sono maturate». E in tal senso la gara contro l’Inter è ricca di rimpianti. «Ma perdere contro il Milan ci può stare. Non bisogna dimenticare che da quando è arrivato, Gattuso ha rivoluzionato tutto nello spogliatoio. Non era facile. Non si può fare un caso per ogni cosa». Fonte: Il Mattino