Napoli- Incontro a Castel Volturno con l’agente di Milik: Fissato il prezzo

Un incontro a Castel Volturno per cercare di trovare una soluzione che accontenti tutti in merito al futuro di Milik, sempre più desideroso di trovare nuovamente il campo nell’anno dell’Europeo.

Questa mattina, infatti, Pantak l’agente dell’attaccante polacco – ai margini del progetto Napoli che lo ha escluso sia dalla lista Europa League che da quella per il campionato e in scadenza di contratto a giugno 2021 – ha incontrato la dirigenza azzurra.

Il Napoli fissa il prezzo

I rapporti tra le parti restano tesi. Visto che il Napoli non sembra intenzionato per ora a particolari concessioni nei confronti di Milik sia per quanto riguarda la situazione legata alle vecchie pendenze tra il calciatore e il club, sia per il prezzo d’uscita, fissato tra i 15 e i 18 milioni di euro.

Qualora i rapporti tra le parti non si dovessero rasserenare c’è il rischio che il giocatore rimanga al Napoli anche al termine della prossima sessione di calciomercato. Con la possibilità poi di firmare con qualsiasi altro club a parametro zero a partire dal 1° febbraio 2021.

Alla società azzurra, al momento, non sono arrivate offerte concrete per il polacco. Ma a condizioni diverse da quelle attuali (i 15-18 milioni di euro chiesti da De Laurentiis) sono tantissimi i club interessati al calciatore, che a parametro zero rappresenta ancor di più un’occasione che molte società proveranno a non lasciarsi sfuggire. Fonte: gianlucadimarzio.com