Mertens, sospiro di sollievo in casa Napoli. Ecco la data del possibile ritorno in campo

Ieri pomeriggio il Napoli, attraverso il sito ufficiale, ha aggiornato sulla situazione di Dries Mertens, uscito infortunato contro la Lazio. Trauma distorsivo di primo/secondo grado alla caviglia sinistra con interessamento del comparto mediale. Interessano i legamenti ma non è così grave dal temere il peggio. Sospiro di sollievo per Gattuso che potrà contare sul ragazzo fiammingo quanto prima. Sicuramente il 2020 è terminato, così come le prime due gare del 2021. Probabilmente potrebbe rientrare in campo il 10 Gennaio alla “Dacia Arena” contro l’Udinese, prima della sfida di Supercoppa italiana Ps5 contro la Juventus il 20 Gennaio al “Mapei Stadium”. Ora Mertens si curerà in Belgio per tornare in forma il prima possibile, ma per fortuna nulla di serio, quindi le lacrime sono un lontano ricordo.

Fonte: Corriere dello Sport