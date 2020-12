Mertens e la Supercoppa: sarà lotta contro il tempo

Che il 2020 calcistico di Dries Mertens fosse finito era chiaro dalla sua prima lacrima, mercoledì sera, sul prato di San Siro. Adesso però, l’obiettivo prefissato si chiama Supercoppa. Finale contro la Juventus, in programma il 20 gennaio. La diagnosi che recita “trauma distorsivo di primo/secondo grado alla caviglia sinistra con interessamento del comparto mediale” tiene comunque in allarme. La lontananza dai campi di gioco potrebbe essere anche di un mese, le condizioni saranno monitorate e tra tre settimane valutate per poi fare il punto della situazione e fissare la sua tabella di recupero. Per velocizzare la fase di rientro – si legge sulle pagine di Repubblica – l’azzurro ritornerà momentaneamente a “casa”. Partirà per Anversa dove seguirà il percorso di riabilitazione in una clinica di fiducia del Napoli, dove in passato sono stati anche Ghoulam e Younes. Con Mertens ci sarà anche Osimhen, anch’egli vuole recuperare in vista del match con i bianconeri.