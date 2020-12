Marco Giordano: “Napoli-Mertens, fissata la data per il rientro del belga”

Il Napoli si prepara in vista del posticipo della tredicesima giornata contro la Lazio, ma nel frattempo attende novità sull’infortunio di Mertens. Le lacrime durante la sfida contro l’Inter, avevano fatto temere il peggio per il calciatore belga, ma secondo le ultime informazioni, avrebbe subito la lesione al legamento peroneo. Per il ritorno in campo potrebbe essere o il 10 a Udine, oppure il 13 per la Coppa Italia contro l’Empoli. Quest’ultima gara potrebbe essere anche spostata se il club azzurro dovesse vincere il ricorso al Coni per la vicenda Juventus e Asl.

Fonte: calciomercato.it Marco Giordano