Malfitano: “Solo in Italia si espelle per un vaffa all’arbitro”

Il giornalista Mimmo Malfitano ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito del Napoli di Rino Gattuso: “Solo in Italia si espelle per il vaffa all’arbitro. Mercoledì sera, Gattuso ha usato toni e espressioni forti per difendere Lorenzo Insigne. Una difesa d’ufficio, che può anche starci, ma che non è stata condivisa da buona parte dell’opinione sportiva”.