Liga – Athletic Bilbao-Huesca: Rojiblancos cinici nel finale

Ore 21:00

Athletic Bilbao-Huesca 2-0 Kodro (A) rig. 87′, Nunez (A) 92′

Primo tempo. Il primo brivido arriva al 16′ col missile di Muniain dalla lunga distanza alta di poco, al 26′ Ontiveros si fionda su un pallone vagante in area e calcia ma Simon sventa la minaccia. Nel finale di tempo Inigo Martinez cerca gloria personale di testa ma la sfera si perde sul fondo non di molto chiudendo i primi 45 minuti senza reti.

Secondo tempo. Nella ripresa Muniain aggancia in area e da posizione defilata cerca l’angolino con un diagonale ma la sfera termina sul fondo, al 65′ Villalibre ci prova di testa sugli sviluppi di un piazzato mancando il bersaglio non di molto. Nel finale di gara il direttore di gara assegna un calcio di rigore ai padroni di casa che Kenan Kodro trasforma insaccando nell’angolino, nel recupero arriva anche il raddoppio dei rojiblancos con Unai Nunez che dall’interno dell’area piccola non perdona insaccando a fil di palo per il definitivo 2-0.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre scese in campo

Atletico Madrid 26**-Real Sociedad 26-Real Madrid 26-Villarreal 22-Barcellona 20*-Siviglia 19**-Granada 18*-Cadice 18-Athletic Bilbao 17-Celta Vigo 16-Betis 16-Eibar 15-Elche 14**-Alavés 14-Valencia 14-Getafe 13*-Valladolid 13-Levante 11*-Osasuna 11*-Huesca 11

*Una gara da recuperare

**Due gare in meno

A cura di Emilio Quintieri