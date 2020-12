Il tris inedito di attacco che Gattuso schiererà a Roma contro la Lazio

Sul fronte dell’attacco, può scaturire un tridente anti-Lazio del tutto inedito, formato da Lozano sulla sinistra (al posto di Insigne), con Politano sul versante opposto e Petagna al centro. Un trittico di sicura affidabilità per ciò che s’è visto negli ultimi incontri: a partire proprio da un Chucky letteralmente rigenerato dalla cura Gattuso (il tecnico non lo perde di vista un attimo), capace di spaccare le partite, particolarmente incisivo anche sul fronte realizzativo (7 gol e 2 assist); da un Politano che, dopo l’impatto in sordina della scorsa stagione, sta crescendo in maniera esponenziale, confermandosi fra i più vibranti (per lui 5 centri e 2 assist); ed un Petagna che si sta facendo valere, con qualche gol decisivo (Benevento e Samp), un impegno costante e la possibilità di progredire, soprattutto se impiegato con continuità. Per il resto conferma pressoché in blocco di quelli schierati inizialmente contro l’Inter: con Ospina alle spalle di Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui; il centrocampo con Bakayoko e Zielinski, ed il possibile ballottaggio fra Demme e Fabian. Tratto dal (Cds)