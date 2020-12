Iannone (ex arbitro): “Massa era distaccato dalla partita e dagli eventi”

Ai microfoni di Radio Marte, per commentare la prova dell’ arbitro Massa in Inter/Napoli, interviene Antonio Iannone, ex arbitro:

“Non lasciamo passare il messaggio che per la trans-agonistica si è giustificati ad esternare questo è sbagliato.

Detto ciò è anche vero che l’arbitro deve essere guidato da buon senso e di intelligenza, di leggere livelli emotivi dei giocatori e della gara.

La serie A è paragonabile ad un elettrocardiogramma piatto, dove all’improvviso arriva il picco, e tu arbitro devi essere bravo a far ritornare la gara al piatto.

Devi aver avuto una capacità di lettura e fare un attività preventiva, e chi sta in mezzo al campo deve interpretare raccogliendo le tensioni dei calciatori.

Le squadre volevano approfittare alla prima occasione per andare in vantaggio, nella fattispecie, se tu hai sancito il calcio di rigore, che senso ha dare l’ammonizione ad Ospina e l’espulsione ad Insigne.

Se tu, Massa, ti allontani dal punto del fallo ed un giocatore ti segue allora ti regoli di conseguenza; ma se tu vai verso il calciatore non fai altro che aumentare la tensione.

Questa era già alta perchè era una partita importante per entrambe le squadre, allora vuol dire che stai provocando.

La condotta e la conduzione tecnica e disciplinare prima del fallo di rigore, a mio avviso non è piaciuta.

Ho anticipato ad un amico, una lettura dell’arbitro non proprio felice e serena, ma arbitrava secondo un proprio modo di fare, non legandosi alle esigenze del calcio giocato dalle due squadre.

Ho avuto l’impressione che Massa dirigesse una partita in maniera distaccata, ha dovuto seguire gli eventi e non li ha anticipati, anzi alcuni eventi li ha anche subiti.

Per quanto riguarda il referto, io ho sempre riportato il soggetto e la frase così come detta. In modo che il giudice sportivo avesse elementi inequivocabili per sanzionare il giocatore.

Sulle giornate due sono una punizione massima, mi riservo di dire che riceverà una giornata.”

A cura di Antonio Pisciotta