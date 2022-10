ESCLUSIVA CALCIO FEMMINILE – A. Parnoffi (port. Pomigliano femm.): “A Brescia siamo cariche e dovremo avere l’atteggiamento giusto sin dal primo minuto”

Il campionato di serie B femminile è davvero avvincente e dal pronostico davvero incerto. La classifica al momento regna l’equilibrio, ora quindi si entra nel vivo della fase finale del girone d’andata. Il Pomigliano domenica andrà a Brescia e sfiderà una delle candidate alla massima serie. Ilnapolionline.com ha intervistato il portiere delle campane Alessia Parnoffi.

Factory della Comunicazione

Delle tue parate contro Pontedera e l’Orobica, qual è stata per te la più difficile? “Senza ombra di dubbio la punizione contro il Pontedera di Iannella. Una partita dove non avevo effettuato interventi, non è mai semplice tenere alta la concentrazione, ma per fortuna sono stata attenta ed ho fatto la parata decisiva che ha conservato i tre punti”.

In questi anni per te di crescita hai avuto alla Roma Pipitone ed ora Balbi. Quali sono le loro qualità che hai appreso o attualmente da loro. “Stiamo parlando di due ottimi portieri e sono contenta di essermi allenata con Pipitone e seguire attualmente Balbi. Nel primo caso ammiro la sua esperienza ed è un fattore che mi potrà essere utile. Su Mary (Balbi), invece lei mi sta dando importanti consigli e sono contenta che quando vengo chiamata in causa di dare il mio contributo”.

Nelle ultime gare in trasferta avete perso contro la Riozzese Como e contro la Lazio. Come giudichi queste due prestazioni? “Sicuramente non sono state le migliori partite da parte nostra, anche se ci sono alcune attenuanti. Uno ad esempio che alcuni episodi dubbi hanno cambiato il volto delle sfide, ma anche la condizione che non era al top visto che per oltre un mese siamo state ferme a causa del Covid-19. Per noi sono state settimane difficili, non è semplice riprendere gli allenamenti dopo essere stati colpiti dalla pandemia, però per fortuna stiamo bene e non vediamo l’ora di proseguire su questa strada”.

Tornando alla sfida contro l’Orobica, mi ha colpito lo spirito anche delle più giovani per vincere questa partita. E’ uno dei vostri segreti per l’attuale classifica? “Siamo un gruppo forte e compatto, scendiamo in campo sempre con la giusta grinta e vogliamo sempre ottenere il massimo. Come hai detto tu c’è quello spirito di dare tutto nell’arco della partita, compreso le più giovani e contro l’Orobica lo abbiamo dimostrato. Stiamo crescendo, anche su questo aspetto e dobbiamo andare avanti su questa strada, a cominciare da domenica a Brescia”.

Domenica andrete a giocare a Brescia, contro una delle candidate alla promozione in A. Cosa non dovrete fare per evitare le ultime prestazioni contro Como e Lazio? “Credo che il Brescia sia una squadra con un ottimo organico, ha certamente calciatrici valide, però noi siamo determinate. Dovremo sin dal primo minuto scendere in campo dando tutto sin dal fischio d’inizio, sappiamo che non sarà semplice, però abbiamo voglia di proseguire su questa strada e quindi siamo davvero cariche”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

RIPRODUZIONE RISERVATA ®