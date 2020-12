De Paola: “Supercoppa di Pechino? L’arbitraggio fu scandaloso”

Paolo De Paola ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione Si Gonfia La Rete:

Niente rigori al Napoli?

“I numeri non mi convincono, dipende anche da quanto attacchi. Il Napoli ha giocatori con caratteristiche diverse che contrastano la possibilità di ottenere rigori. Però effettivamente a livello numerico è una stranezza. L’argomento però mi lascia un pochettino perplesso, faccio più che altro considerazioni sugli episodi reali. Anche altre squadre possono lamentarsi. Penso sinceramente che dal post Calciopoli sia molto cambiato il rapporto con gli arbitri, non trovo che ci sia un disegno o qualcosa di preordinato. Potrebbero esserci incapacità ma non andrei oltre questo”.

Orsato non arbitra più l’Inter?

“Se partiamo dal presupposto che quella partita fu sbagliata allora è inutile andare su certe posizioni. Le società possono esprimere delle perplessità, io credo però che sia una casualità. Anche Cantone disse che l’errore lo aveva fatto Spalletti con il cambio, non l’arbitro. Sugli arbitraggi non c’è oggettività. Su Orsato non c’è una spiegazione ufficiale, l’argomento non mi affascina. Detto questo, io ammiro il Napoli e le società che giocano bene, ciò che il campo può esprimere, non mi piacciono i discorsi di retroguardia. La mia napoletanità si basa sui fatti e non sulle parole. Napoli è una città normale, non bisogna arrampicarsi sugli specchi. Il Napoli deve vincere sul campo, con gli argomenti dei fatti e non delle parole. Questo paga nella vita, non andare a cercare il capello. Napoli si rappresenta da sola”.

Supercoppa di Pechino?

“L‘arbitraggio fu scandaloso ma io non vedo complotti, ragioniamo più serenamente. Quello degli arbitri è un argomento scivoloso, difficile parlarne”.