Ciro Borriello: “Ho visto la gara senza l’audio….”

Ecco le parole dell’assessore del Comune di Napoli, Ciro Borriello, a Marte Sport Live:

“Quando il Napoli non vince, non guardo neanche la classifica.

Per vincere un campionato, c’è bisogno anche di episodi a favore, e quest’anno non ne abbiamo ancora avuti.

Se dovesse arrivare un pizzico di fortuna possiamo dire la nostra per qualcosa di importante, e non dico aiuti arbitrali.

La condotta arbitrale di Massa è discutibile.

Ieri ho visto la partita senza audio, perchè Caressa e Bergomi a commentare sembrava più Inter-chanel.

De Laurentis non parla, è molto impegnato in questo periodo, e sta mantenendo un profilo molto istituzionale.

Purtroppo per la questione Covid-19 sembra più giusto non fare il consiglio, anche se siamo in attesa del nuovo DPCM.

L’ordine del giorno era proporre una memoria di Diego Armando Maradona al maschio angioino.

Se l’Inter è una candidata lo è anche il Napoli. I neroazzurri hanno avuto molta fortuna e quando ce l’hai puoi lottare per qualcosa di importante.

La vittoria porta altre vittorie, noi stiamo facendo tutto solo con le nostre forze.”

A cura di Antonio Pisciotta