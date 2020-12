Anselmi: “Maradona aveva un bel legame con la Lazio. Domenica Napoli favorito ma…”

Da Roma, Marco Anselmi, giornalista, interviene telefonicamente a Club Napoli All News in onda su Teleclubitalia canale 98: “Domenica sera sarà una partita difficilissima perché il Napoli è una grande squadra, e l’ha dimostrato l’altra sera con l’Inter: ogni volta che si gioca contro il Napoli, è una bella partita, sono due compagini importanti. Probabilmente la squadra di Gattuso ha i favori del pronostico, però la squadra di Inzaghi ha avuto la capacità di tirar fuori il coniglio dal cilindro nelle partite importanti.

La permanenza di Inzaghi dipende anche dalla questione contrattuale. La Lazio è composta da buoni giocatori, nessuno può negarlo, ma ci sono alcune individualità che devono ancora maturare per fare in modo che la squadra possa sostenere l’alta classifica: la partita col Benevento, per esempio, è stata una dimostrazione di cui c’è ancora immaturità.

Ci sono i soliti rumors di mercato in casa Lazio, sono sempre puntuali prima delle partite importanti, ma per Lotito è semplice: se dai 70 milioni per Luis Alberto, va via, se dai 90 milioni per Milinkovic Savic, va via. Se vestono ancora la maglia biancoceleste, significa che non sono arrivate le cifre richieste“.

Infine, Anselmi si lascia andare ad un personale ricordo del più grande calciatore di tutti i tempi: “Maradona ha fatto la storia del calcio, so che Napoli non ha trascorso dei momenti felici. Noi laziali abbiamo vissuto momenti non felici quando è finito Chinaglia: la Lazio è stata molto attenta ad omaggiare un campione così, quando ci fu la partita della pace qualche anno fa’, Maradona fu ospitato a Formello. E’ stato un bel momento per me aver avuto la fortuna di intervistarlo: tra la Lazio e Maradona c’è stato un bel legame“.