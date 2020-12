Serie A/Roma-Torino 3-1: I giallorossi in gestione, reazione granata nel finale

Nel posticipo della 12a giornata all’Olimpico la Roma vuole accorciare sulla vetta della classifica dopo il pari del Milan, ma a fronteggiare i capitolini ci sarà il Torino che cerca punti per risalire dalla zona rossa della classifica.

PRIMO TEMPO

Al 10′ la Roma sfiora subito il vantaggio con Bruno Peres che ha l’occasione di battere a rete un cross di Mkhitaryan, ma impatta male il pallone e sciupa. Al 27′ la Roma la sblocca. Gran gol di Mkhitaryan che batte a rete sotto la traversa un pallone che circolava all’interno dell’aerea di rigore. 1-0. In precedenza era stato bravo Milinkovic il portiere granata a parare su una conclusione di Mancini. Al 36′ Roma vicina al raddoppio con una conclusione al volo di Spinazzola su assist di Bruno Peres, la palla sfiora il palo e va fuori. Al 42′ rigore per la Roma su un errore errato di Belotti, Dzeko si avventa sul pallone, Bremer lo stende ed Abisso fischia il penalty. Dal dischetto Veretout infallibile nell’angolo sigla il 2-0. All’intervallo la Roma comanda 2-0.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa la Roma gestisce il doppio vantaggio ed i toni della gara sono a ritmi blandi. Poche occasioni da gol, con il Torino però che al 64′ sfiora il gol del 2-1 con Edera che colpisce l’incrocio dei pali. Al 68′ la Roma si porta sul 3-0. Mkhitaryan serve in profondità Pedro che serve Mayoral, appoggio per Pellegrini che conclude in rete. Il Torino però non ci sta e reagisce acconciando le distanze. Pau Lopez non trattiene un tiro ravvicinato di Edera, Belotti dopo la ribattuta sigla il 3-1, con un Toro all’arembaggio negli ultimi minuti di gioco. Al 78′ subito l’ex Samp Bonazzoli sfiora il gol del 3-2. Il Torino sfiora la ret all’84 su punizione di Edera, di testa Bremer fuori. Al 93′ l’ultima occasione dell Roma è sui piedi di Mayoral che attende troppo a concludere e si fa rimontare. Al 90′ finisce 3-1 la Roma si porta a -4 dalla vetta mentre il Toro rimane ultimo in classifica.

TABELLINO