Sara Gama (dif. Juventus): “Contro il Lyon ancora divario, ma è motivo per migliorarci”

La Juventus Women’s di Rita Guarino esce dalla Champions contro il Lyon, ma ha mostrato, specie a Torino, di potersela giocare. Su twitter le parole del capitano delle bianconere Sara Gama. “La delusione c’è perché non siamo riuscite a replicare la prestazione dell’andata. E questo deve essere motivo di spinta per migliorarci. Ci arrendiamo ad un avversario che sui 180 minuti ha dimostrato che il divario ancora c’è. Ma ora dobbiamo tornare a lavorare con rinnovata forza per stare a questi livelli sempre. Orgogliosa di noi comunque e con uno sguardo in avanti”.

La Redazione