Sabatini: “Proteste di Gattuso e Insigne? Ecco il mio pensiero”

Sandro Sabatini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva: “La vittoria dell’Inter è pesantissima perché è l’unica tra le squadre di vertice, in attesa della Roma. Il balzo in avanti dei nerazzurri è importantissimo dal punto di vista aritmetico e fa passare in secondo piano una prestazione non di alto livello”.

Juventus-Atalanta?

“Ho visto una bella partita. I nerazzurri hanno giocato quasi meglio senza il Papu Gomez, ma con lui in campo hanno trovato il gol”.

“Proteste di Insigne e Gattuso?

“Con il Var in area le proteste non hanno senso”.

Papu Gomez che canticchia l’inno della Juventus?

“Non credo sia così, ma se lo ha fatto di proposito va oltre qualsiasi immaginazione e mi cascano le braccia. Ho pudore a dirlo perché sembra fantamercato, viene in mente un tarlo: se Dybala lascia la Juventus, il Papu è l’occasione giusta per sostituirlo”.