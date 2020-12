Il Napoli esce sconfitto dal Meazza contro l’Inter, ma a testa alta, dopo una partita di carattere e di buona qualità tecnica. Al minuto 70 rosso diretto al capitano Lorenzo Insigne per le proteste nei confronti di Massa. A fine gara il buon Lorenzo è andato dall’arbitro di Imperia e si è scusato per lo scatto d’ira. Un gesto che sicuramente gli fa onore, anche se la delusione resta per la gara giocata alla pari se non meglio dei ragazzi di Conte.

Fonte: Corriere dello Sport