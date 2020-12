Premier League – Liverpool Firm(ata) da vetta, colpo Everton, ok United

Zampata Liverpool. Nella 13a giornata di Premier League i Reds battono 2-1 il Tottenham nello scontro diretto con un gol in pieno recupero allo scadere. La squadra di Klopp vola da sola in testa alla classifica a +3 unti sugli Spurs. Altro colpo dell’Everton, che prende la testa anche del Leicester, espugnando 2-0 il King Power, e va al 5° posto. Ne approfitta in parte il Southampton che pareggia 1-1 in casa dell’Arsenal e aggancia le Foxes al 4° posto. Prosegue il buon momento del Manchester United, che vince 3-2 con lo Sheffield e vola al 5° posto. Rallenta il West Ham, che impatta 1-1 nel derby con il Crystal Palace e va a -3 punti dalla zona Champions League. Torna al successo il Leeds, che travolge 5-2 il Newcastle. Finiscono infine 0-0 sia Aston Villa-Burnley che Fulham-Brighton, con i Pope che rimangono a +1 punto sul terzultimo posto