Panchina – I voti del CdS: Stavolta non viene in soccorso

Ecco i voti del Corriere dello Sport per la panchina azzurra. Petagna e Politano sono gli unici che si mettono in mostra, ma senza incidere particolarmente. In particolare l’ex SPAL, entrato al 16′ al posto dell’infortunato Mertens, fatica terribilmente con i difensori nerazzurri. Per il resto (Elmas, Fabian e Ghoulam) entrano ma non si vedono: fantasmi.

Ghoulam (39’ st) sv

Una presenza.

Fabian Ruiz (29’ st) sv

Dà palleggio, pure rapidità, in quel centro intasato.

Elmas (39’ st) sv

Il tempo di imprecare per la sconfitta.

Politano (29’ st) 6

Va morbido su un pallone (35’) che Lozano gli serve a porta spalancata e trova Handanovic. Un quarto d’ora di vibrazioni.

Petagna (16’ pt) 6

Il disegno iniziale della partita non gli appartiene ma entra e la ridisegna. Il palo è uno sfottò (47’ st) del destino.