Napoli-Mertens, oggi nuovi controlli

Le lacrime di Dries Mertens in campo hanno davvero spaventato i tifosi del Napoli e tutta la squadra ad inizio gara contro l’Inter. La prima diagnosi del club azzurro è trauma distorsivo alla caviglia sinistra, però stamattina prima dell’allenamento in vista della Lazio, ci saranno nuovi aggiornamenti per avere conferme positive o rischi di qualcosa di serio. Ovviamente tutto l’ambiente è in trepidante attesa per avere buone notizie, ma certamente le ultime due gare della stagione sono ormai andate contro i biancocelesti e poi contro il Torino il 23 Dicembre.

Fonte: Corriere dello Sport