Marolda: “Il Napoli contro l’Inter è stato pronto, si può lottare per lo scudetto. Ecco cos’è mancato…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Francesco Marolda, giornalista.

“Sarà un paradosso ma, dopo quanto visto ieri, se c’è una squadra tra Inter e Napoli che può lottare per lo Scudetto è proprio il Napoli. Al Napoli manca capire la coscienza della propria forza. Se il Napoli ieri l’avesse capito, avrebbe vinto. L’Inter ha fatto un tiro in porta e basta, Conte si è chiuso in 11 vs 10. Mi ha molto deluso ieri l’Inter, mentre il Napoli è stato pronto. L’unica cosa che mi è spiaciuta è che non abbia capito che la partita non andava affrontata solo tatticamente. Il Napoli ha perso troppo tempo nel cercare un’identità ma con la posizione nuova di Zielinski è cambiato tutto, è l’ago della bilancia. Però la squadra deve mettere in campo la tecnica che ha, non ce ne sono molte con la stessa qualità in Italia”.