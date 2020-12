Mario Sconcerti: “4 su 12, il Napoli ne ha già perse troppe”

3 gare perse sul campo, 1 a tavolino. Troppe. Purtroppo ha ragione Mario Sconcerti che lo scrive sul Corriere. Una squadra che vuole aspirare alla vittoria non può lasciare determinati punti per strada e le sconfitte del Napoli (4 in totale su 12 partite) sono effettivamente troppe. Fermo restando che in quel di Milano, contro l’Inter, aggiunge il noto giornalista, era senz’altro la squadra di Gattuso a meritare di più.

“Il Napoli meritava molto di più, ma tra la non partita con la Juve e questo passaggio a vuoto sono già 4 le gare perse su 12. Un’infinità per chi vuole vincere”.