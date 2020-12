L’ira funesta di Insigne che vede rosso per la seconda volta

Cantami, o diva, del capitano Insigne l’ ira funesta…tanta ira, che si abbatte pure, come mostra Sky, contro una bottiglietta a bordo campo. Non è un habitué del cartellino, Lorenzo, quello rosso, poi. In 279 partite disputate in seria A, è alla seconda espulsione, entrambe rimediate in Inter-Napoli. Insigne che in tutta la sua carriera ha saltato, per squalifica, appena 4 giornate di campionato. Ecco, non se lo meritava. E Massa doveva tener in conto della sua correttezza e della sua lealtà in campo prima di cacciarlo via. A dire il vero fa quasi impressione vederlo uscire dal campo per una espulsione. E colpisce anche il fatto che la beffa dell’espulsione arrivi dopo che Massa, appena pochi minuti prima, si era complimentato con Insigne (gli stadi senza tifosi portano in dote che i dialoghi sul terreno di gioco non sono più un segreto) proprio per la collaborazione che stava dando nella gestione di un match che l’arbitro stava dimostrando di non riuscire a tenere in pugno proprio.

Il Mattino