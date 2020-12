La moviola – Nel finale Massa “grazia” Skriniar

C’è qualche ombra, più d’una, nella partita di Massa, spesso impreciso dal punto di vista tecnico (non visto – o mal valutato – il mani di Insigne su incursione di Lukaku) e anche sotto il profilo disciplinare (i due falli commessi da Skriniar dovevano portare, complessivamente, ad un doppio giallo). E’ netto il rigore assegnato al Napoli, punisce con il rosso il «Vai a cagare!» di Insigne. La sua partita: un rosso, otto gialli e 26 falli fischiati.

RIGORE



Darmian a tu per tu con Ospina, tocca il pallone quel tanto da mandare fuori bersaglio il portiere del Napoli, alla disperata ricerca del pallone: corretto, nell’occasione, il giallo per DOGSO (chiara occasione da gol) genuino. Le proteste di Insigne portano al «vai a cagare», Massa lo ha espulso.



L’ERRORE



Massa grazia Skriniar, spieghiamo perché: il primo giallo arriva per un fallo brutto ai danni di Lozano, vero che voleva prendere il pallone, ma con forza (e dunque violenza, visto che non il pallone non lo prende) finisce per calciare il piede dell’avversario. Sarebbe da arancione, potrebbe starci derubricarlo al giallo ma a quel punto l’intervento in ritardo su Lozano, per quanto in ritardo, è da sanzionare disciplinarmente.

Fonte: CdS