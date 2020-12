Kalidou Koulibaly: “Contro la Lazio dovremo confermare di avere la giusta mentalità”

Ha marcato Lukaku per tutta la gara e, al di là del calcio di rigore, il belga è stato completamente annullato. Positiva la gara di Koulibaly che a fine gara ha analizzato la prova del Napoli e non solo. “Insigne? So che non gli ha detto nulla di grave all’arbitro, mi auguro che lo possiamo riavere in campo presto. Contro l’Inter abbiamo giocato un’ottima partita, peccato aver perso, anche perchè con l’uomo in meno potevamo anche pareggiare. Ora dovremo confermare questa mentalità anche domenica sera contro la Lazio per proseguire su questa strada. Sarri? Ho già risposto a questa domanda, lui è il passato, ora c’è Gattuso ed un calcio diverso che però può darci soddisfazione. Sullo scudetto siete voi giornalisti che dovete dire se possiamo competere oppure no”.

Fonte: Corriere dello Sport