Insigne “capuzziello”: la rosea non giustifica il capitano

La GdS prende le distanze da quanto visto ieri sera a Milano. Il quotidiano non giustifica il comportamento di Insigne, lo definisce “capuzziello”, espressione tipica napoletana e afferma che non metterlo in evidenza creerebbe di sicuro un precedente. Ecco quanto scrive sull’ episodio: “L’espressione è tipicamente napoletana e viene associata alla persona che cerca di far valere le proprie ragioni con atteggiamenti arroganti e prepotenti. Insigne si è comportato in questa maniera e quel suo modo di fare è stato persino apprezzato, associandolo ad un carattere deciso. L’ultimo esempio, a parte quanto accaduto ieri sera, risale alla gara di Nation League, contro la Polonia, dello scorso novembre, quando Insigne ha affrontato a brutto muso Robert Lewandoski, centravanti dal fisico poderoso, rimasto sorpreso dall’atteggiamento dell’attaccante napoletano per poi ridergli in faccia. Una roba del genere è successa pure nell’ultima gara di Europa League, contro la Real Sociedad”.