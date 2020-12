I cambi hanno dato più freschezza! Ecco i voti de il mattino per la panchina

La panchina ha dato più freschezza anche se alcuni cambi sono arrivati in maniera tardiva; ecco i voti de il Mattino sulla panchinba azzurra:

6 FABIAN RUIZ

Entra con il Napoli in dieci e dà il suo contributo al centrocampo perché gli azzurri non smarriscono le distanze, distribuisce bene il gioco assicurando anche la giusta qualità e contribuendo allo sfortunato assalto finale. Tornerà titolare nella prossima sfida esterna contro la Lazio all’Olimpico.

6,5 POLITANO

Entra con il Napoli in dieci e si piazza largo a destra dove era posizionato Lozano, non è il momento più semplice per entrare in partita: non sfrutta al meglio la chance con la bella parata di Handanovic rispondere al suo sinistro da pochi passi, incontenibile nel finale di partita, ci prova fino all’ultimo secondo.

sv GHOULAM

Il terzino algerino scodella una gran palla in mezzo che per un soffio non viene girata in porta da un compagno da pochi passi. Un giocatore recuperato, positivo il suo apporto anche se per pochi minuti: portrà alternarsi da terzino sinistro con Mario Rui ed essere una soluzione in più per Gattuso.

sv ELMAS

Ultimi spiccioli di partita per il giovane macedone che sta giocando poco: ha tutto il tempo per crescere e guadagnarsi spazio nel Napoli di Gattuso che fa molto affidamento sui centrocampisti di qualità che possono puntare a far gol tra le linee e regalare assist ai compagni.