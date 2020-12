Giancarlo Inzaghi: “La Lazio sta così e così, spero che torni in forma”

Giancarlo Inzaghi, padre di Pippo e Simone, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Sempre un piacere vedere l’intesa che c’è tra i miei figli, vederli sulla panchina a sfidarsi è stato emozionante. Noi genitori eravamo contenti per il pareggio tra Benevento e Lazio. Credo anche Filippo. Non so se anche Simone. La Lazio sta così e così, adesso è in cura e spero per Simone che torni presto allo stato di forma di qualche mese fa. Pippo? Abbiamo un rapporto bellissimo. Con i miei figli ci sentiamo due volte al giorno. Tutti i giorni da 25 anni“