Gennaro Gattuso: “Massa? Per un “vaffa” si è dimostrato un arbitro permaloso”

Il Napoli esce sconfitto dalla gara di Milano contro l’Inter, ma per lunghi tratti ha dato filo da torcere ai nerazzurri. Il rigore e il rosso ad Insigne non hanno abbattuto gli azzurri, sfiorando anche il pari nel finale. A fine gara le parole di mister Gennaro Gattuso. “Cos’ho detto a Massa? Semplicemente che due minuti prima aveva fatto i complimenti ad Insigne e poi per un vaffa lo ha cacciato via. Io ho giocato in Scozia e quante volte gli arbitri vengono mandati a cagare, ma alla fine fanno finta di nulla. Solo in Italia succedono queste cose, perciò credo che si sia dimostrato molto permaloso. Non dovrei neanche parlare degli arbitri, però ci tenevo a dire questo. Sono soddisfatto della prestazione della squadra, abbiamo giocato un’ottima gara contro l’Inter, candidati alla vittoria dello scudetto. I nerazzurri sono forti sul piano tecnico e anche sulla fisicità, però per come si è messa la gara, temo che non segnavamo neanche con le mami. Mertens? Ha rimediato una distorsione alla caviglia”.

Fonte: Corriere dello Sport