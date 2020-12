Gattuso – Stavolta niente bastone, solo carota per i suoi

Quando è stato opportuno, Gattuso i suoi ragazzi li ha bacchettati. Anche in diretta TV. Ieri sera, al termine della gara del Meazza, invece, ha fatto l’esatto contrario. Elogi ad un gruppo che a Milano, contro l’Inter ha fatto la partita. Niente bastone, solo carota: «E’ stata una partita tattica. La mia squadra ha fatto una grandissima partita, ha fatto ciò che doveva e anche qualcosa di nuovo. Se stiamo a giudicare la partita meritavamo più noi che loro, ma i gol bisogna farli. Ora pensiamo alla partita con la Lazio, di questa gara rimane la prestazione». Gattuso elogia la squadra per tutta la partita e non solo per l’ottima reazione d’orgoglio nel finale. «Anche il primo tempo è stata una partita di livello. Io e Conte l’abbiamo fatta diventare brutta forse a livello tattico, ma nel secondo tempo le cose sono cambiate, riuscivamo a trovare giocate. Abbiamo provato a fare qualcosa di nuovo con Mario Rui che teneva la quinta posizione avanti durante la nostra costruzione a tre. L’Inter ha gran forza fisica, noi abbiamo sofferto poco rispetto alle altre. Secondo me anche se provavamo a far gol con le mani non ci riuscivamo, abbiamo avuto tante palle gol»

Il Mattino