Dossena: “Di Lorenzo? Ecco dove dovrebbe migliorare”

L’ex Napoli, Andrea Dossena, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Taca La Marca, programma in onda su Radio Musica Television:

Di Lorenzo?

“Le critiche fanno parte del mestiere, nel calcio si critica e si elogia in troppo poco tempo. È entrato l’anno scorso da una società come l’Empoli in una realtà esponenzialmente molto più alta e devo dire che il gradino l’ha superato alla grandissima. È stato una delle note positive dell’anno scorso anche quando la squadra con Ancelotti non andava bene. Parliamo di un terzino che trova anche la via del gol e la sua struttura gli permette un ottimo tempismo di testa per chiudere bene l’area. Quello in cui magari dovrebbe migliorare per diventare uno dei top in Italia è il cross, perché quando arriva in fondo non è sempre molto preciso, però sia in fase realizzativa che difensiva è un gran giocatore, mi piace tantissimo”.