Difesa azzurra – Dall’ inoperoso Ospina a Mario Rui prima di…Insigne

Occhio alla difesa – In quel di San Siro la retroguardia azzurra soffre poco. Ospina è di fatto inoperoso e la coppia di centrali gestisce bene l’attacco nerazzurro. Dopo l’occasione di Lautaro Martinez nel primo tempo, l’Inter si rivede in area di rigore napoletana per il calcio di rigore. Il Cds valuta le prestazioni del reparto arretrato della squadra di Gattuso:

Ospina 6

Alla fine del primo tempo potrebbe, con Handanovic, citare in giudizio gli altri per abbandono. E neanche per lui un gesto di carità. Magari aveva la calzamaglia, vai a capire. Il rigore è un gesto disperato, non una colpa. Fa da spettatore, in pratica.

Di Lorenzo 5,5

La corsia da battere per le uscite è quell’altra, sulla sua il Napoli atterra girellando alla larga. E Young è un amico. Nel finale, butta via le catene e per poco non gli esce un asso dal destro.

Manolas 6

Visto che gliele tirano addosso, lui se le prende. Poi ne svirgola una, altrimenti si resterebbe aggrappati ad una noia insopportabile, e comunque non dà mai l’impressione che fatichi.

Koulibaly 6,5

Una sciocchezza (che sta per costare parecchio) poi spalla a spalla, faccia a faccia, tackle contro tackle con Lukaku, che si vede solo dagli undici metri.

Mario Rui 6

Sta persino davanti a Insigne, e glielo ha detto Gattuso, per attaccare alle spalle di difensori che dovrebbero staccarsi ma che preferiscono evitare.