De Maggio: “A Insigne è partito l’embolo, successe anche a me…”

Il giornalista Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Lorenzo dopo l’assegnazione del rigore all’Inter, gli è partito l’embolo ed ha mandato a cagare l’arbitro. Può capitare quando uno è in trance agonistica come è capitato ieri. Io ricordo che durante una partita amatoriale con gli amici, dopo un fallo duro, ci siamo presi a botte io ed un collega, poi dopo siamo andati a mangiare insieme al pub”.

“Io e questo collega ci conosciamo da una vita, abitiamo nello stesso quartiere fin da bambini, dovete sapere che dopo quell’entrata ce le siamo date in campo di santa ragione. Siamo venuti alle mani, abbiamo fatto a botte in campo. Questo collega era Gianluca Gifuni, siamo venuti alle mani dopo quell’entrataccia, è successo di tutto. Poi poco dopo è passato tutto e siamo stati a cena insieme, ma questo per dire che è successo di tutto in campo, può accadere questo ed altro”.