Oggi il Napoli riprenderà gli allenamenti a Castel Volturno, in vista della gara dell’Olimpico contro la Lazio, ma non mancheranno le assenze per mister Gattuso. Il tecnico di Coregliano Calabro però ha già trovato i sostituti di Insigne e Mertens. Al posto del capitano giocherà Politano, con spostamento a sinistra di Lozano, mentre per il belga in campo Petagna, in crescita anche nel match di ieri, dove nel finale ha colpito il palo.

Fonte: CdS