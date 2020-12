Capozucca: “Osimhen? Profilo importante, sul prezzo invece…”

Stefano Capozucca ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Taca La Marca, programma in onda su Radio Musica Television: “Osimhen è un profilo importante, un giocatore che a me piace molto. Aurelio De Laurentiis ha investito ben ottanta milioni per prelevarlo dal Lille? Non voglio entrare nel merito dei costi anche perché ogni società fa le proprie valutazioni. Dico solo che parliamo di un giocatore di valore che per caratteristiche atletiche e tecniche si trova bene nell’organico del Napoli”.