Bruscolotti: “Insigne? La parolina può scappare se sei da solo con l’arbitro”

Giuseppe Bruscolotti, ex difensore del Napoli, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “L’ho sempre detto: San Siro riserva amarezze. Abbiamo quasi sempre fatto ottime prestazioni, poi per un motivo o l’altro ne usciamo sconfitti. Ieri la gara era in controllo, l’Inter era in soggezione con 5 difensori in linea. Siamo sempre li: crei tanto e segni poco. Inutile appigliarsi ad altre storie, che sono vecchie come il mondo. Se crei, devi segnare. La squadra ha avuto la forza di reagire: apprezziamo questo e ripartiamo da qui. Insigne? La parolina può scappare se sei da solo con l’arbitro. Davanti agli altri tesserati, il direttore di gara ti manda negli spogliatoi. Ho usato parole forti contro gli arbitri ma ero solo: la mia parola contro la sua. Poi, però, ci sono squadre che usufruiscono di certe agevolazioni quando accerchiano l’arbitro. Questa forma di accerchiamento si è vista tante volte: la Juve è la Juve, si permettono cose che ad altri non vengono concesse. Se fosse stato CR7 a mandare a quel paese l’arbitro? Lasciamo perdere o iniziano a dire che siamo i soliti piagnoni…”