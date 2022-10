Bruscolotti: “Il problema dell’espulsione ad Insigne è il metro di giudizio, non uguale per tutti. La squadra ha creato ma…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex giocatore.

“Ho mandato diverse volte l’arbitro a quel paese ma non sono stato sempre espulso. Purtroppo sono momenti, è facile giudicare. Non dico che bisogna capire ma almeno lasciar perdere. Il problema è che il metro non è uguale per tutti, questo fa discutere. Nessuno vuole giustificare l’azione di Insigne però quando si vedono determinate cose uno si innervosisce. Ieri anche dei calciatori dell’Inter non sono stati espulsi per doppia ammonizione, poi al danno si unisce la beffa. La squadra ha creato tanto però poi sbagliare 4-5 occasioni dà l’amaro in bocca. Alla fine la palla va messa dentro. Reazione o contraccolpo domenica? La reazione l’abbiamo già vista, quindi perché non ripeterla? Abbiamo giocatori in forma, come Lozano e Politano, Petagna è molto utile. Non piangiamoci addosso per chi non c’è, bisogna guardare avanti”.