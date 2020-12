Bruscolotti: “Indignato dalle parole di Facci su Maradona”

Giuseppe Bruscolotti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show: “Sono indignato per le parole di Facci su Maradona, non vado nel volgare. Dovrebbe vergognarsi, noi siamo per la correttezza e non dico altro. Speriamo solo che la gente la smetta di dire certe cose. Chi lo fa non appartiene al novero delle persone per bene ed anche professionalmente parliamo di poca roba. Non gliela faccio passare. Italo Allodi diceva che energumeni del genere vanno messi da parte. Meno se ne parla, meglio è”.