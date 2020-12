Auriemma: “Insigne? Su queste cose non transigo”

Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte a proposito della prestazione degli azzurri contro l’Inter: “Lorenzo Insigne non può dire certe cose, come l’arbitro non può far finta di non sentire. Su questa logica non transigo, bisogna mantenere un comportamento corretto. Nel complesso, abbiamo assistito ad una delle prestazioni più positive da quando c’è Gennaro Gattuso sulla panchina di Fuorigrotta. La squadra ha interpretato la partita in maniera egregia, dominando un’Inter mai vista così in difficoltà. Manca la finalizzazione? E’ giusto metterlo in evidenza, è così”.