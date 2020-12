Auriemma: “Espulsione Insigne? Ecco come la penso”

Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte a proposito della prestazione degli azzurri contro l’Inter: “Bisogna ragionare sull’espulsione del numero 24 azzurro: secondo me è sacrosanta. Non ci sono giustificazioni; e lo dico da grandissimo fan di Insigne. Gattuso dice che non si può cacciare il capitano per aver mandato a cagare l’arbitro, ma io non sono d’accordo: Lorenzo ha sbagliato, un arbitro non può accettare una cosa del genere detta davanti a tutti, per giunta in uno stadio vuoto e con il commissario dell’AIA in tribuna a giudicare la direzione di gara. Davide Massa si è rivelato un po’ permaloso? No, non direi. Stimo Insigne, però su certe cose deve ancora migliorare. Lo stesso Gattuso lo disse: deve smettere di essere così e deve diventare colì. Il rigore, inoltre, c’era. Massa ha arbitrato male, ma senza favorire nessuno”.