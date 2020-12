Attacco pericoloso ma non incisivo: ecco i voti de il Mattino

Gli attaccanti hano messo in seria difficoltà l’Inter, se non fosse stato per Handanovic e per un arbitro protagonista avrebbero sicuramente timbrato il cartellino; ecco i voti de il Mattino.

6.5 LOZANO

Intorno alla mezz’ora gli arrriva nel miglore dei modi un pallone per puntare Young nell’uno contro uno e lo fa senza lasciarsi pregare con dribbling e cross. Prova il taglio verso il centro per ricevere palla soprattutto da Insigne. Vivacissimo coferma di essere in grande condizione.

4.5 INSIGNE

Espulso per una frase irrispettosa («vai a c..») che giura di non aver pronunciato. Il rosso che lascia il Napoli in dieci, peccato perché fino a quel momento aveva giocato bene. Il capitano fa il movimento dall’esterno verso il centro per girare palla con la squadra e consentire a Mario Rui di allargarsi.

sv MERTENS

Costretto ad uscire dopo un quarto d’ora per un infortunio alla caviglia sinistra: continua per Dries la maledizione del Meazza dove non ha mai segnato sia nelle partite contro l’Inter che in quelle contro il Milan. Stavolta va ancora peggio con l’infortunio che lo mette fuori gioco dopo un inizio convincente.

6.5 PETAGNA

Lanciato nella mischia al posto dell’infortunato Mertens, si piazza da punta centrale con Lozano e Insigne ai lati e Zielinski un passo più indietro. Entra con buona energia nel match provando una girata spettacolare e partecipando attivamente alla manovra di squadra. Prende anche un palo nel finale.