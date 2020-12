Attacco – I voti del CdS: Si salva un solo azzurro

Ecco i voti del Corriere dello Sport per l’attacco azzurro. Peggiore in campo Insigne, il capitano per la testa e si vede sventolare in faccia il cartellino rosso. Lozano prova a mettere in difficoltà la difesa interista con la sua tecnica e la sua rapidità. Mentre sfortunatissimo Ciro Mertens.

Insigne 4

Il regista esterno per arrivare sino a Lozano o per rifugiarsi in un palleggiatore. Quando gli si spalancano le linee, le sfrutta. Poi anche dalla distanza, con il tacco. Perde la testa e va fuori.

Mertens sv

Le lacrime e quella maschera di sofferenza spingono al pessimismo. Il suo 2020 sembra finire qua.

Lozano 6,5

Conoscendolo, gli stringono la zona di competenza: almeno ha la voglia di puntare, lui sì, e di tentare di argomentare o perlomeno di dimostrare che c’è vita al «Meazza». Serve assist, non bastano.