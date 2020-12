APPROFONDIMENTO – A. Sacco: “Napoli, coraggio che la strada è quella giusta”

La sconfitta di Milano contro l’Inter ha creato una divisione tra risultatisti e buonisti, io invece sono sempre per la via di mezzo. Delusione per il risultato, ma rispetto al passato, si è vista una squadra coraggiosa, addirittura sfrontata al cospetto dei nerazzurri. Gattuso tatticamente ha imbrigliato Conte, vincendo su tutta la linea, cambi compresi, dove Petagna e Politano hanno davvero fatto molto bene. Nel calcio esiste una legge non scritta che i meriti spesso vengono sopravanzati dai dettagli, purtroppo anche a Milano questo ha pesato sulla prestazione. Sugli episodi si è già detto tutto, ma io mio soffermo su un aspetto, che per la prima volta gli azzurri hanno dato un segnale di forza e convinzione che da tempo non si vedeva. Ora bisogna già pensare alla Lazio, non una sfida facile, viste le assenze e le tossine post-Inter, però non bisogna abbandonare la nave e buttarsi subito giù, si può fare di più, ma per una sera io promuovo il Napoli al di là di tutto.

A cura di Alessandro Sacco