Alfonso De Nicola: “Mertens in campo prima di Natale”

Ecco le parole del Dott. Alfonso De Nicola, ai microfoni di Marte Sport Live sull’infortunio di Dries Mertens nel corso della sfida di ieri contro l’Inter: “Le voci sull’infortunio di Mertens, sono di un trauma distorsivo di 1 o 2 grado, cioè l’articolarità quando viene esasperata. Da quello che ho visto in tv, sembra di più un insaccata, cioè che ha sbattuto forte per terra. Nei soggetti normali, anche chi fa attività sportiva non agonistica, di solito i tempi di recupero della distorsione sono circa 30/40 giorni. Ma conoscendo Dries, che in passato mi ha meravigliato per le sue capacità di recupero, non escludo che può recuperare anche per la partita con il Torino. Dries ha un carattere fortissimo nei tempi di recupero. Credo che per la Finale di Supercoppa del 20 gennaio 2021, sarà presente, so quanto lui ci tiene alla maglia e a giocare. Personalmente manca molto il calcio, sono cresciuto che la domenica o facevo una partita o ne vedevo una. Adesso la domenica sono un po’ spaesato, gli altri giorni della settimana si lavora, ma la domenica era dedicata al calcio. La Roma era interessata a me, ma ha già provveduto, ma chi prima mi chiama io vado. Io mi ero affidato al Napoli, che è la realtà più importante del meridione.”

A cura di Antonio Pisciotta