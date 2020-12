Szoboszlai piace a Giuntoli, ma gli azzurri non sono i soli

Futuro al Lipsia? Tutto sembrava scontato per Dominik Szoboszlai nel prossimo mercato di gennaio, il centrocampista che tanto piace al Napoli e ad altri club italiani, ma le sue parole delle ultime ore hanno portato a una brutta frenata dei rumors di mercato. «Ci sono tante voci in corso riguardo a molti club, la più recente è quella sul Lipsia, ma ho ancora tempo per pensare».

Il centrocampista del Salisburgo – retrocesso in Europa League dalla Champions proprio la scorsa settimana – piace a Giuntoli ma anche al Milan in Italia. La permanenza nella “famiglia” Red Bull resta comunque l’ipotesi di mercato più accreditata al momento. «Prenderò una decisione che sarà la migliore per me. Ho ancora partite importanti da giocare per il Salisburgo» ha detto il calciatore a Sky Deutschland. Fonte: Il Mattino